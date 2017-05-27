Поймали-посчитали-отпустили. Топ крупнейших взяток Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Облава на налоговиков и почти $4 млн в сумке

В среду, 24 мая, силовики с гордостью рапортовали о самой крупной облаве на налоговиков, которые работали во времена Виктора Януковича. Правоохранители провели 454 обыска в 15 областях и задержали 24 человека. Среди них оказался и экс-начальник луганской налоговой Александр Антипов, у которого по месту жительства при задержании нашли аж $3,8 млн наличными в сумке.

Как уточнил глава МВД Арсен Аваков, им инкриминируют участие в глобальной "конвертационной" схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов Александром Клименко – так называемых "налоговых площадках". Сумма убытков, причиненных государству, по данным Авакова, составляет около 97 млрд. грн.

"По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы "площадок" составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается", — рассказал министр.

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Всех задержанных с помпой привезли на вертолетах на суд в Киев. Однако неожиданно уже в четверг, 25 мая, Александр Антипов вместе с частью задержанных вышли на свободу.

Печерский суд отпустил Антипова под залог в 15 млн грн, а экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана — в 1 млн грн.

Впрочем, в истории независимой Украины это уже не первый подобный инцидент, когда фигуранты коррупционных дел после громких задержаний оказывались на свободе.

РИА Новости Украина собрала самые громкие коррупционные дела последних лет.

Рекордная взятка в $42 миллиона!

В декабре 2008 года броварские чиновники погорели на рекордной взятке в $42 миллиона! Тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко называл ее самой крупной взяткой, которая была зафиксирована в Украине. По подозрению в вымогательстве на скамью подсудимых сели экс-глава Броварской районной администрации Николай Диденко, бывший начальник управления земресурсов района Михаил Колодий, его зам Александр Стецюк и еще два посредника.

По данным правоохранителей, эти деньги чиновники требовали у сирийского бизнесмена за выделение в Броварском районе земельных участков общей площадью 76 га для строительства коттеджного городка.

В то же время до суда дело дошло лишь в 2010 году, а вскоре стало известно, что подсудимые отпущены на свободу под подписку о невыезде. После длительного пребывания под стражей 31 марта 2010 года были освобождены Николай Диденко и Михаил Колодий. Александр Стецюк был отпущен на волю еще в октябре 2009 года.

"Мзда" в $11 миллионов!

Именно столько в 2012 году директор одного из институтов в Киеве требовал у бизнесмена за подписание договора аренды помещения.

В марте 2012 года прокуратурой Киева совместно с работниками СБУ был задержан директор одного из институтов Академии педагогических наук Украины во время получения первой части взятки в сумме $350 тысяч.

Отмечалось, что всего за подписание договора долгосрочной аренды помещения площадью 2300 м2, который находится в центре столицы и принадлежит институту, директор требовал $11,5 млн. Остальные средства он планировал получить в течение месяца.

"Бриллиантовые" прокуроры

Дело "бриллиантовых" прокуроров в 2015 году стало самым громким с участием ГПУ. Его даже неоднократно комментировал тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт.

5 июля 2015 года в Киеве были задержаны первый замглавы следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и зам прокурора Киевской области Александр Корниец по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

После обыска в здании следственного управления Генпрокуратуры у чиновника обнаружили 400 тысяч долларов, а при обыске у Корнийца — 35 пакетов с бриллиантами с общим количеством 65 камней. С тех пор чиновники получили прозвище "бриллиантовые".

Несмотря на вмешательство в громкое дело даже президента Петра Порошенко, тогдашний глава ГПУ Виктор Шокин уволил задержанных прокуроров. Однако вскоре суд отпустил их под залог в 6,4 млн гривен с каждого. Сейчас оба находятся на свободе и своей вины не признают.

Земля Даниленко

Скандал с "бриллиантовыми прокурорами" был далеко не первым в силовом ведомстве после Майдана.

В сентябре 2014 года в программе "Наши деньги" было опубликовало расследование о якобы присвоении еще в 1990-х годах семьей заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко 140 гектаров земли с озерами под Киевом.

По словам журналистов, Даниленко даже угрожал им из-за их расследований. Хотя серьезных последствий для фигуранта коррупционного скандала это не имело. Тогдашний глава ГПУ Виталий Ярема временно отстранил от работы своего заместителя и назначил служебное расследование.

Однако скандал так и не имел юридических или судебных последствий.

Закончилось все тем, что в феврале 2015 года президент Петр Порошенко уволил Виталия Ярему и его заместителей (в том числе и Даниленко) из ГПУ.

Задержание в прямом эфире

25 марта 2015 главу ГСЧС Сергея Бочковского и его первого зама Василия Стоецкого задержали в прямом эфире прямо во время заседания Кабмина. Это вызвало небывалый резонанс, так как арестов прямо в зале заседаний правительства, под прицелом более десятка телекамер в Украине еще не было.

Чиновников обвинили в получении "откатов" от операций по приобретению топлива для работы спасателей, в том числе и в зоне АТО. В частности, по утверждению правоохранителей, топливо закупалось по завышенным ценам, а 15-20% от соответствующих сумм перечислялись на личные счета Бочковского и Стоецкого на Кипре и на острове Джерси.

Кроме того, по данным МВД, каждый месяц все начальники областных ГосЧС передавали ежемесячные взятки руководству ведомства в различном размере.

Оба чиновника обвинения отрицали, а вскоре суд отпустил их под залог 1,2 млн гривен.

Взятки Кашубы

Показательным задержанием стал и арест руководителя Госслужбы занятости Ярослава Кашубы. СБУ задержало его во время получения взятки в размере 622 тысяч гривен. При осмотре его авто правоохранители нашли еще большую сумму денег, а также оружие.

По заверению представителей СБУ чиновник организовал механизм получения взяток от участников тендерных торгов, которые проводило ведомство. Тем не менее, как и большинство других задержанных предполагаемых высокопоставленных коррупционеров, суд выпустил Кашубу под залог, размер которого определили в 1,8 млн гривен.

Судьи и золотые слитки

Не реже других попадаются на взятках и служители Фемиды. Так, 19 июня 2015 года силовики провели обыски в кабинете председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

При обыске у судьи были выявлены $6,5 тысяч, 26 тысяч грн (суммарно около 200 тыс. грн), ключи от четырех элитных автомобилей и талоны на 14 тонн бензина. Затем ГПУ совместно с СБУ провели обыск в домах Чернушенко: у него нашли оружие и некие секретные документы.

ГПУ внесла в ВРУ представление на арест судьи, но Чернушенко исчез, и, по информации ряда СМИ, бежал за рубеж.

Также фигурантом коррупционного скандала стал и первый замгубернатора Николаевской области Николай Романчук. В имении чиновника нашли чемодан с 300 тысячами долларов, а под самим домом обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом и столовым серебром.

Суд арестовал Романчука на два месяца с правом внесения 5,5 млн гривен залога, после внесения которого он вышел на свободу.

По материалам из открытых источников интернет