Задержан экс-губернатор Луганской области с $3,8 млн наличными

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Задержан бывший губернатор Луганской области (2006-2010) Александр Антипов, у которого по месту жительства обнаружили 3,8 млн долларов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос сообщили о проведении обысков у налоговиков бывшего Министерства доходов и сборов в 15 областях.

"Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения. В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

МВС

ак уточнил министр, Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. доходов и сборов Александром Клименко – так называемых "налоговых площадках".

"По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы "площадок" составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается", — уточнил Аваков.

По его словам, обнаруженные деньги были у Антипова "на "карманные расходы".

Он подчеркнул, что задержаны 25 фигурантов дела, которых вертолетами перевозятся в Киев.