За чей счет сей банкет? МВД, ГПУ и задержание экс-налоговиков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Мало вероятно, что шоу, организованное главой МВД Аваковым и главным военным прокурором Матиосом окупится. Юристы уверены в бесперспективности этих дел в суде, несмотря на показуху с вертолетами и бронетранспортерами, которые сопровождали подозреваемых, заметьте в коррупции, а не в убийствах. Из этого следует, что народные деньги вылетели в трубу.

Пресс-служба МВД в лице спикера Артема Шевченко решила успокоить общественность, дескать, переживать не о чем. Изъяли больше, чем потратили.

"К нытью о якобы ценной стоимости операции и вертолетов. Разъясняю: 246 миллиона (1/4 миллиарда) гривен судебного залога (это без арестованных вещдоков — денег и ценностей) по только 12 из 25 подозреваемых экс-налоговиков Клименко — против 330 000 бюджетных гривен на общую масштабную антикоррупционную операцию МВД и ГПУ. Почувствуйте разницу", — попытался объяснить Шевченко, но тем самым вызвал еще большую бурю негатива.

Во-первых, залоговые деньги после окончания следствия и передачи дела в суд подлежат возврату человеку внесшему залог. Этот залог только временно хранится на счету суда. И, не стоит забывать, что часто при вынесении обвинительного приговора, конфискация имущества не применяется. Поэтому, в бюджет на сегодня поступило ноль гривен.

Во-вторых, цена на аренду вертолетов для доставки задержанных могла быть и ниже, можно было сэкономить 200-300 долларов в час. Но в этих вопросах МВД решило не экономить, как и с закупкой 635 служебных автомобилей "Mitsubishi Outlander PHEV" с гибридной установкой для Нацполиции. Но закупка этих автомобилей, как выяснили антикоррупционеры, происходила по завышенной цене, а не по процедуре "открытые торги", и победитель был известен заранее — фирма друга министра юстиции. Государственная аудиторская служба согласилась с выводами Transparency International Ukraine о незаконности проведения процедуры закупки, и НАБУ открыло уголовное производство по этому делу, следствие продолжается.

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В-третьих, бессмысленность полетов за задержанными можно было понять еще год назад, когда из Ровно на вертолетах в Киев доставили около 30 человек из так называемой "янтарной мафии". Хоть генпрокурор и уверяет, что они все сидят на скамье подсудимых, но в Киевском СИЗО всего три человека. Остальные вышли на свободу под залог.

Основная проблема в том, что тратятся деньги не свои, а народные, а потому никто не мелочится и не считает, что проще — довести людей до Киева на автозаке с минимальной затратой на топливо или же доставить на вертолете. Большой срочности в их этапировании в столицу не было, так как на избрание меры пресечение дается 72 часа.

"Они же не хозрасчетная организация, они могут позволить себе кататься на вертолете за счет бюджетных средств. Когда я возглавлял Интерпол, нам приходилось этапировать из-за границы подозреваемых, но сотрудники никогда не летели чартерными рейсами, на вертолетах. Они летали вместе со всеми пассажирами, обычным рейсом, эконом классом. Это обходилось недорого. Я не понимаю, какой смысл был в этой спецоперации. Но нужно было показать депутатам и другим, что вот так вот задержали. Очень надеюсь на то, что необходимость вести задержанных на вертолетах была. Понятно, что публика требовала шоу, и она его получила. Если бы публика была поумней, она бы смотрела на результаты, которых нет. При нынешнем руководстве МВД уже ничего не удивляет", — считает экс-глава Украинского бюро Интерпол Кирилл Куликов.

Общая сумма залога с задержанных в ходе спецоперации 23 бывших налоговиков составляет 350 миллионов гривен, семь из них под арестом, о чем с пафосом заявил глава МВД Арсен Аваков.

По сути, операция окупиться только тогда, когда вышедшие под залог нарушат условие, начнут скрываться от следствия. Но на это рассчитывать не приходится, так как дело мало перспективно в суде — по прошествии трех как минимум лет найти письменные доказательства их причастности к организации "налоговых площадок", проблематично.