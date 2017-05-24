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    Общество

    Аваков прокомментировал освобождение бывшего главного налоговика Луганщины

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    Александр Антипов был задержан 24 мая в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. Печерский суд отпустил его из-под стражи под залог в размере 15 млн грн.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РАИ Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков возмущен решением суда отпустить экс-главу налоговой службы Луганской области Александра Антипова, который был задержан в сред в рамках дела о "налоговых площадках".

    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН
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    В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 

    Смотрите также: $3,8 млн наличкой. Обыски и задержания налоговиков

    "Ппц… ну как так работать можно..? И пусть ему 68 и практика ЕСПЧ.. ладно поборемся" — написал Аваков на своей странице в Facebook, комментируя решение суда.

    Антипов был задержан 24 мая в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. По месту его жительства обнаружили $3,8 млн наличными.

    По словам Авакова, Антипову инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

    Печерский суд ранее отпустил Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана

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