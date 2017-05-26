Адвокат: экс-налоговики выйдут на свободу по сходной цене

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Спецоперация закончилась залогом. Печерский районный суд Киева отпустил часть задержанных накануне экс-налоговиков под залог.

В 15 областях 24 мая правоохранители одновременно проводили спецоперацию по задержанию бывших налоговиков, которые работали в Министерстве доходов и сборов с 2012-го по 2014-ый годы при Александре Клименко. В результате было задержано 23 человека.

Ночью Печерский районный суд Киева отпустил бывшего начальника Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрия Кравченко под залог в миллион гривен; экс-главу налоговой службы Луганской области Александра Антипова под залог в 15 миллионов гривен; бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Подольского района Киева Алексея Ярошенко под личное обязательство; экс-начальника Святошинской налоговой в Киеве Юрия Мостипана под залог в миллион гривен; бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного под залог в 12 миллионов гривен с браслетом на ноге.

Перспективы дела экс-налоговиков прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Анатолий Башловка.

Как долго суд может рассматривать ходатайство ГПУ об аресте?

– Три дня.

А что влияет на решение суда?

– Давайте мы с вами разделим две вещи. Идет мера пресечения, определяется мера пресечения. Тяжкость преступления, риски, связанные с тем, что человек может скрыться. Он может совершать давление на свидетелей или органы дознания и прочее. То есть вот эти факторы только влияют.

В этот момент не рассматривается вопрос, связанный с доказыванием, фактически, совершенного преступления. То есть если есть подозрение, судья просто смотрит обоснованность этого подозрения.

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Например, бывший губернатор Луганской области, позже руководитель областной налоговой Луганщины Александр Антипов подозревается в превышении служебных полномочий, в участии в организации финансовых схем по разворовыванию государственных средств в крупных размерах и в участии в преступной организации. Ему угрожает до 12 лет лишения свободы. Как, имея такой багаж обвинений, можно отпустить чиновника на свободу под залог?

– Существует четко определенная вещь. Она связана с чем? Убежит, не убежит, может ли влиять… То, что я перечислил ранее. Потому что если бы исходили только из тяжести преступления, что, в принципе, было бы судом Европейским по правам человека, запрещающим только на основании тяжести преступления применять исключительную меру – содержание под стражей, то у нас все бы шли серийные убийцы, и иже с ними. То есть прокуратура бы делала максимально тяжкие преступление только для того, чтобы человека содержать под стражей.

Я бы хотел сказать вам о другом. Что вы не провели параллель между двумя событиями, которые вчера произошли, даже между тремя. Между одним вы провели. Это между докладом генпрокурора и этими арестами. Но было вчера еще одно очень эпохальное событие.

Это вручение подозрения Александру Грановскому, одесскому бизнесмену, совладельцу компании "Мегаполис" и "Тедис". Если вы сравните те аресты и задержания, которые произошли, и те площадки, на которых "Мегаполис", он же "Тедис", по сути дела, отмывал и обналичивал деньги, то они фактически сходятся.

Тут же у нас получается Насиров стал героем из преступника, который вроде бы как и вскрыл эти все преступления, поэтому сейчас мы с вами увидим, скорее всего, договора со следствием, с обвинением. И эти люди будут выходить по сходной, так сказать, цене на свободу, дела будут закрывать. Поэтому эти три факта если вы свяжете, вы увидите суть происходящих событий.

А что тогда Насирова может ждать?

– Сейчас же получается ситуация, что он чуть ли не был внедренным агентом в налоговую администрацию для того, чтобы вскрыть большой преступный заговор. Поэтому будем сейчас наблюдать за тем, что происходит.

Пока, исходя из тех заявлений, которые сделала прокуратура, все выглядит именно так. Поэтому нужно смотреть за красотой игры. Но, по крайней мере, ГПУ играет гораздо красивее, чем играли раньше старые генпрокуроры. Уже хотя бы можно смотреть этот театр. Приятно.

Арест бывших налоговиков с политической тоски зрения проанализировал политолог Вячеслав Потапенко.

(публикуется на языке оригинала)

Як би ви могли охарактеризувати все те, що відбувалося? Ви бачите в цьому красу гри ГПУ?

– Це комплекс заходів, який демонструє боротьбу з корупцією. По-друге, він насправді спрямований проти людей, більшість з яких була так чи інакше, хоча це і не доведено поки що, зв'язано з різними оборудками конвертаційними центрами тощо. В цьому плані це, звичайно, позитив.

Але тут є дуже багато моментів. По-перше, те, про що всі говорять, що це може залишитися просто піар-акцією, якщо не будуть винесені реальні рішення судів, і ці затримані, не отримають реальні терміни покарання.

По-друге, є такий цікавий момент, що у нас же весь середній бізнес в областях належить колишнім так званим губернаторам, головам цих фіскальних органів, силовикам тощо. Тобто вони є через підставних осіб власниками середнього бізнесу, роботодавцями, і вони є спонсорами партійних організацій, різних політичних сил в себе в регіонах.

Тобто з політологічної точки зору це дуже потужний удар по якихось політичних силах і по якихось регіональних бізнесах. Про це не говорять, але це насправді так є. І тому наслідки ми будемо аналізувати потім, це треба просто більш ретельно дивитися, хто, де і кому дає кошти, і як це вплине на політичні розклади.

Як ви вважаєте, коли всіх відпустять?

– Вже почали. Там же ж від одного до 15 мільйонів застави. Суди працюють, як сказати, на госпрозрахункових засадах вночі, і вже відпускають, будуть далі відпускати. Але як би там не було, ви розумієте, говорять, що Насіров їх же здав.

А на чому побудована корупційна система? Не тільки ж на тому, що несуть гроші, а на тому, що люди мовчать. Вони дали хабар і мовчать. Вони бачать, що людині-колезі дали хабар і мовчать. Тобто "стучати", як це казали, це погано, доповідати – погано, здавати – погано, зраджувати своїх колег по кримінальному бізнесу – погано. А тут ми бачимо, що Насіров реально здав людей, які були пов'язані з його системою, в нього була інформація.

І оце – ще один момент, про який мало говорять, але це принципово. Бо як би ми там не казали, але правова держава побудована на тому, що люди співробітничають з правоохоронними органами і здають інформацію.

А що буде з Насіровим? Судячи з заяв Матіоса, він майже вже герой.

– Поки що я можу сказати, що Матіос герой. А Насіров не буде, не отримає терміну реального. Хоча, скоріше за все, навряд чи відновиться на цій посаді. Хоча в нас в країні так все швидко змінюється…

Хто може забрати в свій політичний актив цю справу?

– Поки що я бачу, що реально на цьому піднявся Матіос. По суті, він вже стає політичною фігурою, маючи 60 осіб в штаті військової прокуратури, але це таке мале підприємство, але фактично він став політичною фігурою.

До певної міри це плюсом іде Луценку, звичайно, я погоджуся, що це пов'язано з його звітом. І Петру Олексійовичу це йде третя річниця його обрання. Це теж йому в плюс. Насправді, людям дуже сподобалося, що цих чиновників, яких всі знають, що так чи інакше їхні гроші не всі законно отримані і тому людям подобається, що їх трохи прищучили. Навіть, якщо вони не отримають реальні терміни, все одно це позитив для діючої влади, звичайно.

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Ранее председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич заявил в эфире "ГС", что реформа налоговой системы не происходит, поскольку продолжаются коррупционные поборы.

А народный депутат Вячеслав Константиновский считает, что непрофессионализм инспекторов ГФС часто приводит к ложным обвинениям.