Эксперт: трясут налоговиков, не присягнувших новой власти

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Правоохранители совместно с военными прокурорами провели около 400 обысков в 15 областных управлениях доходов и сборов. В среду, 24 мая, было задержано 23 экс-руководителя налоговых органов Украины.

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Какими схемами пользовались налоговики во времена существования Министерства доходов и сборов, и что изменилось с тех пор, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(публикуется на языке оригинала)

Про які схеми йдеться?

– Перш за все, може, грубо, але хотів би дати оцінку цим подіям. Я так називаю, що це вистава для недолугих – вертольоти, фото, гроші, відеоматеріали, затримання і великі коштовності з автомобілями.

Щодо схем, то Матіос, в принципі, їх описав, що це так звані податкові ями, які нанесли збитку державі у 97 мільярдів гривень. Але саме цікаве те, що ці податкові ями чи так звані схеми оптимізації чи мінімізації, як існували при злочинному режимі, так і зараз продовжують існувати.

І саме як раз у кришуванні цих злочинних схем, так званих податкових ям, і звинувачували не раз активісти, журналісти Насірова, який не так давно знаходився за ґратами. Всі ми пам'ятаємо, як пікетували Солом'янський суд, вимагаючи більш жорстокого покарання для цього очільника, а тут тепер раптом корупціонер виявився головним борцем з корупцією, і виявляється, що він тепер у нас герой.

Не зрозуміло, правда, як він боровся з корупцією. Можливо, боровся за корупцію для себе. Тому що не так давно його ще звинувачували у всіх можливих і неможливих гріхах, а тут ми бачимо, що так діаметрально протилежна оцінка вже влади, Аваковим і Матіосом. І я не здивуюся, якщо скоро будуть ще відзначати, який молодець в нас, головний поборник і корупціонер податкових ям Насіров.

Без функціонування, без кришування податковою оцих податкових ям, чи так званих схем з мінімізації, де фактично, проводиться конвертація безготівкових коштів у готівкові, неможлива. Тобто в будь-якому випадку податкова знає, контролює, бачить в реальному часі ці схеми. І просто те, що вони не закривають це, зайвий раз підстава вважати, що керівництво податкової знаходиться у злочинному зговорі з групою осіб, які контролюють оці схеми і потоки.

Як працюють податкові ями?

– Податкова яма – це, скажемо так, кінцева точка в схемі, куди заводяться безготівкові кошти, а потім вони знімаються в готівковий спосіб. І на цьому суб'єкті господарювання ставиться хрест, фактично, вішається податковий кредит, так званий ПДВ. І за рахунок цього, що тут обривається ланцюжок, це є остання інстанція несплати податків, відповідно, як мінімум, 20% ПДВ, і відтак проводиться конвертація.

Тобто фактично ухиляється від оподаткування, і отримуються неоподатковані кошти. Ці схеми функціонували і функціонують дуже успішно.

Схеми якось змінилися за останні три-чотири роки? І як взагалі можна порівняти роботу податкового органу тоді і зараз?

– Перш за все, схеми, звичайно, постійно видозмінюються, тому що ринок міняється, і міняються умови роботи. Дещо змінилися податкові, вірніше відсоткові ставки за користування цих послуг.

Але зрозумійте правильно, що якось кардинально змінитися вони не можуть. Тому що попри величезну помпу і заяву, що затримали аж 23 корупціонера, правда в тому, що дивним чином до Києва прилетіли 22, один, напевне, у вертольоті відкупився. Прекрасно залишаються і почувають на своїх робочих місцях всі інші люди, які були причетні до цих корупційних схем.

Для мене, наприклад, особисто маркером буде те, що до цих пір на посаді знаходиться, навіть не те, що знаходитися, вона вирісла на щаблях, керівник, бувший челн керівництва в Солом'янському та Печерському районах ДПА. І зараз вона уже начальник головного управління ДФС в місті Києві, це Демченко Людмила Дмитрівна. Оце вам показник, як борються з корупцією.

Тобто ті люди, які були тоді на важелях, вони зараз навіть виросли. Просто я розумію, що затримали тих, хто не присягнув на вірність сьогоднішньому керівництву, і вони попали у немилість. А ті, хто контролювали схеми, кришували, вони так продовжують знаходитися на робочих місцях, чудово оминули люстрацію, через суди поновилися і сидять ще в більших кабінетах, тому видозмінитися якось в принципі податкова наша корупційна система разом з податковими ямами не може до тих пір, поки всі ці люди знаходяться на своїх робочих місцях.

Раніше одним з основних інструментів тиску на бізнес була податкова міліція. Тепер цієї структури немає. Які ще інструменти тиску є в податківців зараз?

– Ні, насправді говорити, що її немає. Її не існує де-юре. А де-факто я щоденно спостерігаю як сьогоднішні очільники ДФС звітуються, що там затримали, то там затримали, і посилання на так звану податкову міліцію.

До цих пір голова комітету Южаніна переконує, що вона все-таки існує, і вона не скасувала свої видані листи, якими стверджувала, що податкова міліція існує і існувала. Які схеми? Схем, насправді, багато. І ми повинні зрозуміти, що підприємці, кожний громадянин, є заручниками тої моделі, яку нав'язує держава.

Дуже цікавий момент ми з колегами обговорювали, що дуже багато випадків, коли працівники державної податкової спонукають підприємця чи громадянина, цілком можливо, до несплати податків, замінюючи реальну сплату податків корупційною складовою. Тобто якимось хабарем. І таких випадків було чимало. Зокрема, і за каденції Клименка. І зараз продовжується: нащо ти будеш платити 100 мільйонів податків, давай 20 мільйонів мені кешем, і ми це питання закриємо.

Зараз в багатьох юридичних осіб, які тоді повелися на цю вимогу державних представників, є суттєві проблеми. Тому що змінився уряд, їх тоді переконували, що Янукович прийшов навічно і вічний цар, і робіть так, а то ми вас перекриємо. Вони пішли на ці схеми. Зараз мають проблеми, а ми чуємо, що в нас, виявляється, за часів Януковича була суцільна корупція… А як тоді цим підприємцям бути?

Можливо, треба їм призначити амністію і звільнити їх від відповідальності? Тому що це не вони створили цю корупційну систему, а корупційну систему створила держава в особі конкретних очільників, які зараз затримані. Але я переконаний, нікого до відповідальності не притягнуть. Приклад Насірова ми бачимо, дуже яскравий. Щодо механізмів тиску, насправді їх дуже багато. Під час здачі звітності вже виникає можливість утиску підприємців. Можна не прийняти звіт, можна знайти до чого причепитися і його анулювати.

Ранее Сергей Доротич заявил в эфире "ГС", что реформа налоговой системы не происходит, поскольку продолжаются коррупционные поборы.

А народный депутат Вячеслав Константиновский считает, что непрофессионализм инспекторов ГФС часто приводит к ложным обвинениям.