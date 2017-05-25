В МВД озвучили "стоимость" спецоперации по задержанию налоговиков

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Спецоперация Генпрокуратуры и МВД по задержанию бывших и действующих сотрудников налоговых служб обошлась государству в 330 тысяч гривен, сообщил спикер министерства Артем Шевченко.

Накануне, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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"246 миллионов (1/5 миллиарда) гривен судебного залога за только 12 из 25 подозреваемых экс-налоговиков Клименко — против 330 тыс. бюджетных гривен на общую масштабную антикоррупционную операцию МВД и ГПУ. Почувствуйте разницу", — написал Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Ранее глава МВД Арсен Аваков озвучил размеры изъятых у задержанных налоговиков средств.