Хроника 24 мая: всеукраинская облава на налоговиков, отчет Луценко в Раде

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. В этот же день российскую актрису Елену Яковлеву звезду фильмов "Интердевочка" и "Каменская" не пустили в Украину. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обыски и задержания налоговиков

Накануне более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках". Позже Печерский суд отпустил экс-начальника налоговой в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн, залог для экс-начальника Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрия Кравченко составил только 1 млн гривен.

Обыски ГПУ по делу "ПриватБанка"

Генпрокуратура Украины проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка", сообщает пресс-служба ГПУ. Отмечается, что обыски проводятся согласно постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка" и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка.

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Директор подразделения "Укроборонпрома" задержан за сутенерство

Во Львове правоохранительными органами задержан директор ГП "Львовский завод ЛОРТА" Олег Погребняк по подозрению в сутенерстве. Неделю назад львовская полиция объявила 46-летнего Погребняка в розыск вместе с 48-летним уроженцем Харькова Дмитрием Степановым, сообщает одно из местных изданий со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, его подозревают в организации деятельности во Львове клуба, предоставляющего посетителям услуги сексуального характера.

Отчет Луценко в Раде

Юрий Луценко в среду, 24 мая, отчитался перед народным избранниками о проделанной работе на посту генерального прокурора. В частности Луценко рассказал, какую "крупную рыбу" удалось "поймать". Он добавил, что общество и прокуратура с нетерпением ожидают на судебные приговоры по этим делам. Также генпрокурор предложил проводить на 9 мая акцию "Несокрушимая нация" вместо "Бессмертного полка".

Протесты автомобилистов в центре Киева

Патрульная полиция перекрыла в среду улицу Грушевского от стадиона имени Лобановского до Верховной Рады в связи с протестами. В среду под стенами парламента проходила акция протеста сторонников цивилизованного рынка б\у автомобилей, которая позднее переместилась под Кабмин. Митинг и стал причиной перекрытия улицы. Движение в связи с этим в столице затруднено.

Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ

Украина может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правительству. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Газета отмечает, что сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. http://rian.com.ua/politics/20170525/1024349787.html

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Звезду фильмов "Интердевочка" и "Каменская" не пустили в Украину

Российскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили в Украину. Актрисе запрещен въезд в Украину на три года. В погранслужбе сообщили, что "во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка (Яковлева) посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением Кабмина пункты пропуска".

В Манчестере прогремел еще один взрыв

Полиция провела контролируемый взрыв в одном из районов Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека. Взрыв был проведен по одному из адресов в районе Мосс-сайд. Ранее в рамках расследования теракта полиция задержала семь человек, в том числе одну женщину. Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.