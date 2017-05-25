Суд отпустил под залог экс-главу налоговой службы в Полтавской области

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного, сообщает телеканала "24".

Также на Задорожного надели электронный браслет.

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Экс-начальник налоговой в Полтавской области был задержан накануне утром в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана.