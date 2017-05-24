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    Фотоленты

    $3,8 млн наличкой. Обыски и задержания налоговиков

    (обновлено: )15210
    Задержание Александра Антипова
    МВС
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    mvs.gov.ua
    mvs.gov.ua
    mvs.gov.ua
    Задержание Александра Антипова
    Задержание Александра Антипова
    Facebook Арсена Авакова
    mvs.gov.ua
    mvs.gov.ua
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    Правоохранители проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Коррупции - бой! Спецоперация по задержанию таможенника на взятке

    Министр сообщил, что в ходе обыском у бывшего губернатора Луганской области и позже начальника областного управления Налоговой администрации и начальника ГУ Миндоходов Александра Антипова изъяты 3,8 миллиона долларов наличкой. 

    "Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. Доходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках». По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы «площадок» составляет 96 миллиардов гривен", — написал Аваов на своей странице в Facebook.

    Напомним, председателю Запорожской налоговой подарили квартиру за 16 млн грн.

    Ранее также сообщалось, что руководитель Киево-Святошинской налоговой инспекции нанес ущерб на 37 млн грн.

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