$3,8 млн наличкой. Обыски и задержания налоговиков

Правоохранители проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Министр сообщил, что в ходе обыском у бывшего губернатора Луганской области и позже начальника областного управления Налоговой администрации и начальника ГУ Миндоходов Александра Антипова изъяты 3,8 миллиона долларов наличкой.

"Что ему и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам, которые должны были пресекать преступные схемы) инкриминируют? Участие в схеме, разработанной бывшим министром Мин. Доходов и сборов Клименко – так называемых «налоговых площадках». По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы «площадок» составляет 96 миллиардов гривен", — написал Аваов на своей странице в Facebook.

Напомним, председателю Запорожской налоговой подарили квартиру за 16 млн грн.

Ранее также сообщалось, что руководитель Киево-Святошинской налоговой инспекции нанес ущерб на 37 млн грн.