Аваков назвал суммы, изъятые у налоговиков в ходе масштабной спецоперации

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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что во время обысков у бывших чиновников ликвидированного министерства доходов и сборов в рамках антикоррупционной операции были изъяты миллионы долларов и тысячи евро.

"Пятьдесят килограммов серебра, 5,5 миллиона долларов наличными — это вчерашние результаты изъятого — 3,8 миллиона гривен (144,6 тысячи долларов), 280 тысяч евро, ювелирные изделия и так далее… На фоне этого, когда мы говорим о 96 миллиардах гривен (365,4 миллиона долларов) убытков, где деньги попали не в казну, а в карман Клименко (занимал пост министра доходов и сборов в период президентства Виктора Януковича — ред.), Януковича и товарищей — суды отпускают этих людей под личное обязательство", — цитирует слова Авакова пресс-служба МВД.

В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.

Позднее Печерский районный суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.