наверх
25.05.201708:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Еще один задержанный фискал вышел под залог в 1 млн грн

    Тема:

    Всеукраинская облава на налоговиков (11)

    (обновлено: )151
    Бывший начальник Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрий Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней. Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения.
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен, сообщает телеканал "112 Украина".

    Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней. Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения.

    Если Кравченко нарушит процессуальные обязательства на время следствия, то должен будет заплатить сумму залога.

    Смотрите также: $3,8 млн наличкой. Обыски и задержания налоговиков

    Экс-начальник налоговой в Полтавской области был задержан накануне утром в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

    Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере