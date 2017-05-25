Еще один задержанный фискал вышел под залог в 1 млн грн

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен, сообщает телеканал "112 Украина".

Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней. Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения.

Если Кравченко нарушит процессуальные обязательства на время следствия, то должен будет заплатить сумму залога.

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Экс-начальник налоговой в Полтавской области был задержан накануне утром в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана.