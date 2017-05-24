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    Общество

    Экс-руководитель налоговой Луганской области отпущен под залог в 15 млн грн

    (обновлено: )34
    Решение о залоге Печерский районный суд Киева принял в среду вечером, отказав прокуратуре в избрании меры пресечения Антипову в виде ареста.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отпустил экс-начальника ГУ Миндоходов в Луганской области Александра Антипова под залог в 15 млн грн, передает УНИАН.

    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    УНИАН
    С вертолета на арест. Задержанных налоговиков привезли в Печерский райсуд

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    Отмечается, что такое решение суд принял в среду вечером, отказав прокуратуре в избрании меры пресечения Антипову в виде ареста. 

    Суд обязал Антипова до внесения в течение 5 дней указанной суммы носить электронный браслет, сдать на временное хранение документы, которые дают право на выезд за пределы Украины. 

    Вместе с тем суд отметил, что, в случае невнесения указанной суммы в определенный срок, Антипову будет избираться другая мера пресечения.

    Ранее сообщалось об обысках в 15 областях у "верхушки" бывшего Миндоходов. Сообщалось о задержании экс-губернатора Луганской области Александра Антипова, по месту жительства которого нашли 3,8 млн долларов.

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