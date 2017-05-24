Экс-руководитель налоговой Луганской области отпущен под залог в 15 млн грн

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отпустил экс-начальника ГУ Миндоходов в Луганской области Александра Антипова под залог в 15 млн грн, передает УНИАН.

Читайте также: Похить меня, если сможешь. Должники и бизнесмены под прицелом

Отмечается, что такое решение суд принял в среду вечером, отказав прокуратуре в избрании меры пресечения Антипову в виде ареста.

Суд обязал Антипова до внесения в течение 5 дней указанной суммы носить электронный браслет, сдать на временное хранение документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Вместе с тем суд отметил, что, в случае невнесения указанной суммы в определенный срок, Антипову будет избираться другая мера пресечения.

Ранее сообщалось об обысках в 15 областях у "верхушки" бывшего Миндоходов. Сообщалось о задержании экс-губернатора Луганской области Александра Антипова, по месту жительства которого нашли 3,8 млн долларов.