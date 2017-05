Спецоперация "Зрада" и другие приключения налоговиков в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Совместная спецоперация ГПУ и МВД по задержанию бывших подчиненных главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко по подозрению в коррупции прошла за один день. Глава МВД Арсен Аваков и главный военный прокурор Анатолий Матиос перед камерами, не сдерживая радостных улыбок, похвастались о задержании 23 налоговиков во всех регионах страны, которые, по их словам, были причастны к налоговым аферам времен Януковича. А именно, создавали так называемые "налоговые площадки", которые Матиос окрестил "схемой Януковича-Клименко".

Show must go on

Год ГПУ готовила спецоперацию: 500 военных прокуроров и 1700 полицейских в один день в режиме максимальной секретности провели 454 обыска в 15 областях и массовые задержания. Главный военный прокурор Украины признался, что благодаря экс-главе ДФС Роману Насирову было собрано немало доказательств против работников налоговой, работающих при режиме Януковича. По словам Матиоса, Насиров подробно рассказал обо всех существующих схемах в налоговой сфере. Поэтому МВД не поскупилось, и задержанных экс-сотрудников налоговой для избрания меры пресечения торжественно на вертолетах доставили в Киев. Из числа встречающих помимо полицейских и прокуроров были придворные телеканалы.

Шоу получилось зрелищным. Давно ничем подобным нас не радовало МВД во главе с Аваковым. Последний раз показательное выступление состоялось 25 марта 2015 года в Кабмине, когда на глазах у чиновников и журналистов был задержан глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий по подозрению в "организации преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам".

Тогда еще премьер-министр Украины Арсений Яценюк позволил сотрудникам правоохранительных органов провести следственные действия после доклада министра внутренних дел Арсения Авакова. Никого даже не смутил тот факт, что такое демонстративное задержание главных пожарных Украины было не совсем законным. Так как сначала их должны были повесткой вызвать к следователю, а уже потом выбирать меру пресечения. Но ради эффекта, который должен был произвести на публику этот арест, все сделали наоборот. Дело до сих пор расследуется. А Бочковский в суде добился восстановления в должности.

Не по плану

Казалось бы, ну что тут сложного — гражданскому главе МВД не наступать на те же грабли. Но тяга к спецэффектам победила-таки здравый смысл. После громких заявлениях об арестах и обысках, а затем и кульминации — доставки на вертолетах в Киев экс-сотрудников налоговой (что влетело в копеечку) — Печерский суд уже отпустил под залог 15 млн грн экс-руководителя налоговой службы Луганщины Александра Антипова, у которого, по словам силовиков, нашли дома $ 3,8 млн наличными в сумке. На экс-главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного суд постановил надеть электронный браслет и быть свободным после внесения залога в размере 12 млн гривен. Судьи отпустили экс-главу Святошинской налоговой Киева Юрия Мостипана под залог 1 млн гривен и с условием носить электронный браслет. Такое же решение суд принял в отношении бывшего руководителя Дарницкой налоговой администрации Киева Юрия Кравченко. А бывший начальник Государственной налоговой инспекции Подольского района Киева Алексей Ярошенко и бывший глава налоговой Крыма вышли под личное обязательство.

"Ппц… ну как так работать можно..? И пусть ему 68 и практика ЕСПЧ.. ладно поборемся", — так прокомментировал решение суда о выходе на свободу под залог Александра Антипова и других налоговиком глава МВД Арсен Аваков.

А вот генеральный прокурор высказался еще интереснее.

"Еще одно милосердное решение и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", — написал Луценко на свой странице в Facebook.

Грубо говоря, сам прокурор намекает определенным силам устроить беспорядки под судом, с целью давления на судей, которые выносят законные решения согласно уголовно-процессуальному кодексу, с которым не знаком генпрокурор, а также гражданский министр Аваков. Дело в том, что содержание под стражей, согласно УПК, обязательно по преступлениям, совершенным с применением насилия или угрозой его применения; по преступлениям, повлекшим гибель человека; в отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако он ее нарушил.

Рано радоваться

Как рассказал один из сотрудников налоговой Одесской области, он удивлен тем, что схемы прокручивали одни, а задерживают совсем других людей.

"К примеру, объявили подозрение двум бывшим экс-начальникам ГНИ в Приморском районе Одессы Фроловой и Шубе. А в Одессе площадки держали областники, но их не трогают, а берут двух людей совсем не из первого эшелона. Вывод — показуха этот шмон. Конвертационные площадки (программа "Украина") действовали совершенно официально. В областных налоговых работал целый отдел, который имел компьютерный доступ к банковским счетам налоговых площадок и самостоятельно перечислял с них деньги в бюджет для выполнения плана. Объемы были серьезные. Районные налоговые, в которых регистрировались эти площадки (например, Приморская в Одессе), практически прекратили работу с обычными плательщиками. А налоговыми площадками занимались наиболее приближенные к Януковичу лица. В Одессе это Грановский-Кауфман. Еще один вопрос, как признался Матиос, схемы сдал Насиров, указал на "попередников", вот пусть мне теперь кто угодно рассказывает, что налоговые площадки по сей день не действуют, — не поверю. Насиров в налоговую пришел только в мае 2015 года, схемы эти работали давно, еще со времен Кучмы, и он их просто взял под контроль, но, судя по развернувшимся событиям, он уже откупился", — считает Виталий Андрушкевич.

Как отмечают юристы, заявления о победе ГПУ и МВД не своевременны. Вот когда всех 23-х налоговиков посадят на основе безукоризненного обвинительного заключение — лишь тогда будет законный повод радоваться. А пока все говорит о провале тщательно подготовленной и проведенной с пафосом спецоперации.