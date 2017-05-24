Экс-начальника Святошинской налоговой Киева отпустили под залог

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Бывшего начальника Святошинской налоговой службы в Киеве Юрия Мостипана отпустили под залог в 1 миллион гривен, передает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, на Мостипана надели электронный браслет.

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В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Ранее в среду Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.