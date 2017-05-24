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    Киев

    Экс-начальника Святошинской налоговой Киева отпустили под залог

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    На Юрия Мостипана надели электронный браслет. Экс-начальника налоговой в Святошинском районе Киева отпустили под залог в размере 1 млн грн.

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Бывшего начальника Святошинской налоговой службы в Киеве Юрия Мостипана отпустили под залог в 1 миллион гривен, передает телеканал "112 Украина".

    МВС
    $3,8 млн наличкой. Обыски и задержания налоговиков

    Как сообщается, на Мостипана надели электронный браслет.

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    В среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 

    Ранее в среду Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными. 

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