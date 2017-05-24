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    В "Борисполе" задержали налоговика, который пытался бежать - Матиос

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    Как отмечается, на воздушном судне в аэропорту "Борисполь" пытался бежать руководитель одной из областных налоговых администраций, которого подозревают в коррупции.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Из аэропорта "Борисполь" на воздушном судне пытался бежать руководитель одной из областных налоговых администраций, которого подозревают в коррупции, сообщил журналистам в среду военный прокурор Анатолий Матиос.

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    "Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", — сказал он.

    Как сообщалось, в среду в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.

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