наверх
30.04.201706:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп обещает США одно из крупнейших в истории сокращений налогов

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (200)

    7
    По словам президента США Дональда Трампа, его администрация "предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал в субботу соотечественникам "одно из крупнейших в истории" страны сокращений налогов.

    В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги. Видео
    Канал NTK Network на Youtube
    В Пенсильвании в Трампа бросили российские флаги

    Читайте также: Панацея или культ вуду: Трамп предложил масштабное снижение налогов

    "На прошлой неделе моя экономическая команда разработала одно из крупнейших в истории США сокращений налогов. Даже больше, чем при Рональде Рейгане", — сказал он, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

    По словам президента, его администрация "предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%".

    "Вы увидите: компании будут развиваться, они вернутся в нашу страну и больше не будут ее снова покидать, потому что налоги и регулятивные нормы будут честными", — сказал Трамп.

    Выступление главы государства, приуроченное к 100 дням его вступления в должность, транслировали ведущие новостные телеканалы США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?