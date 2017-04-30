Трамп обещает США одно из крупнейших в истории сокращений налогов

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал в субботу соотечественникам "одно из крупнейших в истории" страны сокращений налогов.

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"На прошлой неделе моя экономическая команда разработала одно из крупнейших в истории США сокращений налогов. Даже больше, чем при Рональде Рейгане", — сказал он, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По словам президента, его администрация "предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%".

"Вы увидите: компании будут развиваться, они вернутся в нашу страну и больше не будут ее снова покидать, потому что налоги и регулятивные нормы будут честными", — сказал Трамп.

Выступление главы государства, приуроченное к 100 дням его вступления в должность, транслировали ведущие новостные телеканалы США.