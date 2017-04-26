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    В мире

    Стали известны предложения Трампа по налоговой реформе США

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    Трамп намерен отменить налог на наследование и минимальный альтернативный налог, он предлагает сократить число ставок налогового обложения по доходам физлиц с семи до трех, а также снизить налог на прибыль компаний до 15% с 35%.
    Дональд Трамп
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предполагает в рамках налоговой реформы снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%, сообщил журналистам министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

    "Мы снизим ставку до 15%", — сказал Мнучин.

    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
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    По его словам, данный налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

    По словам Мнучина, сейчас в США "самая сложновычисляемая и неконкурентная ставка в мире".

    Он также пообещал плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа, что, по его словам, приведет к возвращению в страну триллионов долларов. Однако Мнучин отказался сообщить, какой будет ставка такого налога.

    Также Трамп намерен отменить налог на наследование и минимальный альтернативный налог, сообщил журналистам директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

    По заявлению Кона, Трамп отменит "налог на смерть" — масштабное налогообложение, которое затрудняет передачу больших состояний по наследству.

    Кроме этого, Трамп предлагает сократить число ставок налогового обложения по доходам физлиц с семи до трех и удвоить до 24 тысяч долларов необлагае6мую налогом сумму дохода семейных пар. 

    "Мы намерены сократить налоги и упростить налоговое законодательство путем сокращения имеющихся семи ставок налогового обложения до трех — 10%, 25% и 35%. Мы намерены удвоить стандартные суммы дохода, необлагаемые индивидуальным подоходным налогом, так что семейные пары не будут платить налоги на первый доход в 24 тысячи долларов (в год), который они заработали", — отметил Кон.

    По его словам, США создают "нулевую ставку налогового обложения для первых 24 тысяч долларов дохода, которые зарабатывает семейная пара".

    Сейчас верхняя ставка подоходного налога составляет в США 39,6%.

    Ранее в Минфине США заявили, что налоговая реформа Трампа может обернуться дефицитом бюджета.

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