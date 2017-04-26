Стали известны предложения Трампа по налоговой реформе США

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предполагает в рамках налоговой реформы снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%, сообщил журналистам министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы снизим ставку до 15%", — сказал Мнучин.

По его словам, данный налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

По словам Мнучина, сейчас в США "самая сложновычисляемая и неконкурентная ставка в мире".

Он также пообещал плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа, что, по его словам, приведет к возвращению в страну триллионов долларов. Однако Мнучин отказался сообщить, какой будет ставка такого налога.

Также Трамп намерен отменить налог на наследование и минимальный альтернативный налог, сообщил журналистам директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

По заявлению Кона, Трамп отменит "налог на смерть" — масштабное налогообложение, которое затрудняет передачу больших состояний по наследству.

Кроме этого, Трамп предлагает сократить число ставок налогового обложения по доходам физлиц с семи до трех и удвоить до 24 тысяч долларов необлагае6мую налогом сумму дохода семейных пар.

"Мы намерены сократить налоги и упростить налоговое законодательство путем сокращения имеющихся семи ставок налогового обложения до трех — 10%, 25% и 35%. Мы намерены удвоить стандартные суммы дохода, необлагаемые индивидуальным подоходным налогом, так что семейные пары не будут платить налоги на первый доход в 24 тысячи долларов (в год), который они заработали", — отметил Кон.

По его словам, США создают "нулевую ставку налогового обложения для первых 24 тысяч долларов дохода, которые зарабатывает семейная пара".

Сейчас верхняя ставка подоходного налога составляет в США 39,6%.

Ранее в Минфине США заявили, что налоговая реформа Трампа может обернуться дефицитом бюджета.