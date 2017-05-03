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    Экономика

    Рева: четыре млн работающих граждан Украины не платят налоги

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    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина.  Около 4 млн работающих граждан официально не трудоустроены и соответственно не платят налоги в бюджет, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
    Реформа налоговой системы в состоянии всем усложнить жизнь - Доротич

    Смотрите также: Рева об отмене 15% сбора с работающих пенсионеров

    "Количество пенсионеров в Украине достигает 12 млн, в то время когда тех, кто платит социальный взнос, значительно меньше, а это увеличивает нагрузку на каждого официально оформленного работника", — сказал Рева, передает "Вечерний Киев".

    По словам министра, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная система Украины несправедлива, неустойчива и дефицитна. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка.

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