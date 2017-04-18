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    Рева предрек крах пенсионной системы в Украине

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    (обновлено: )1530512
    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная система Украины несправедлива, неустойчива и дефицитна. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров вынесет проект Пенсионной реформы на рассмотрение Верховной Рады до 16 мая текущего года, заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью zn.ua.

    Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эффект пенсионной реформы не зависит от экономики - Гаврилечко

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    "Наша пенсионная система несправедлива, неустойчива и дефицитна. Первое, что нужно менять, — крайне низкое пенсионное обеспечение: 8,5 млн человек получают пенсию на уровне прожиточного минимума в 1247 грн. В пенсионном обеспечении царит уравниловка, дифференциация отсутствует как таковая. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка. Но хуже всего, что для выплаты этих мизерных пенсий нужно вдвое больше средств, чем сейчас собирается в Пенсионный фонд", — добавил Рева.

    "Понятно, что косметическими реформами ситуацию не исправить. Необходимы кардинальные решения. Иначе через десять лет нас ждет крах пенсионной системы как таковой с непредсказуемыми для страны социальными последствиями", — подытожил он.

    При этом Рева допускает, что дефицит ПФ уменьшится после того, как заработает украинская экономика и повысятся зарплаты украинцев.

    Он отметил, что правительство не сможет в ближайшее время сократить дефицит Пенсионного фонда. На сегодняшний день перед Кабмином стоит задача не допустить его увеличения.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне подвел итоги годовой работы своего правительства. Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.

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