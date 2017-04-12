В Тернопольской области избивший внучку пьяный пенсионер совершил суицид

КИЕВ, 13 — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в селе Залесье Борщевского района 62-летний мужчина во время семейного конфликта избил жену и внучку, а затем совершил самоубийство, сообщил заместитель начальника Борщевского отделения полиции Владимир Гуска.

По его словам, 11 апреля около 21 часа в дежурную часть поступило сообщение от сельского головы села Залесье о том, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял конфликт с женой.

В результате ссоры 3-летняя внучка пенсионера начала плакать. Это разозлило мужчину, он стал избивать девочку руками и ногами, пока ребенок не потерял сознание.

После этого, как сообщает УНИАН, пенсионер покончил жизнь самоубийством.

Сейчас ребенок находится в областной клинической больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и части 1 статьи 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него. После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.