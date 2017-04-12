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    В Тернопольской области избивший внучку пьяный пенсионер совершил суицид

    (обновлено: )111
    В результате ссоры с супругой 3-летняя внучка пенсионера начала плакать. Это разозлило мужчину, он стал избивать девочку руками и ногами, пока ребенок не потерял сознание.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в селе Залесье Борщевского района 62-летний мужчина во время семейного конфликта избил жену и внучку, а затем совершил самоубийство, сообщил заместитель начальника Борщевского отделения полиции Владимир Гуска.

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    По его словам, 11 апреля около 21 часа в дежурную часть поступило сообщение от сельского головы села Залесье о том, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял конфликт с женой.

    В результате ссоры 3-летняя внучка пенсионера начала плакать. Это разозлило мужчину, он стал избивать девочку руками и ногами, пока ребенок не потерял сознание.

    После этого, как сообщает УНИАН, пенсионер покончил жизнь самоубийством.

    Сейчас ребенок находится в областной клинической больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа.

    Уголовное производство начато по части 1 статьи 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и части 1 статьи 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него. После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.

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