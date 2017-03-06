Шел навстречу поезду: под Киевом молодой парень совершил самоубийство

КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. В Броварах погиб молодой человек, который шел по рельсам навстречу поезду, сообщает "Сегодня.ua". Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта.

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Согласно данным очевидцев, парень умышленно шел по железнодорожному пути.

Сотрудники Броварской полиции установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель Полтавской области.

Выясняются все обстоятельства трагического происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве две девушки 15 лет чуть не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в "группе смерти".