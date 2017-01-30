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    Киев

    СМИ сообщают о самоубийстве сотрудника СБУ в Киеве

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    По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.
    На месте самоубийства сотрудника СБУ
    Еспрессо

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Василенко в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства, сообщает "Эспрессо".

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    "Трагедия произошла около 17:00. По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия. Выстрел стал роковым для него. На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, военные прокуроры Киевского гарнизона Центрального региона Украины", — говорится в сообщении.

    О том, что застрелившийся был военнослужащим и сотрудником СБУ сообщает dtp.kiev.ua. Издание опубликовало фотографии с места инцидента. У него забинтована голова, рядом пистолет, много крови.

     

    "Несколько минут был еще жив, пытались оказать помощь. Выстрел в упор, без шансов", — сообщает сайт.

    Официального подтверждения этой информации нет. 

    Ранее в военном комиссариате Кировоградской области подтвердили, что в зоне АТО вблизи Мариуполя покончил с собой 21-летний военнослужащий.

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