Жестокое избиение школьницы в Чернигове: дело переквалифицировали (18+)

Уголовное производство по факту драки школьниц в Чернигове переквалифицировали на групповое хулиганство, сообщил спикер полиции в Черниговской области Сергей Брыль.

Внимание! Кадры содержат сцены насилия.

"На данный момент следственным отделом Черниговского отдела полиции проводится расследование по факту причинения телесных повреждений 15-летней черниговской школьнице. У нас в рамках уголовного производства, согласно ст. 296 Ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет", – сказал Брыль в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил: "Именно в рамках этого уголовного производства проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз".

Видеоматериалы, которые размещены в соцсети, вместе с заявлением матери девочки приобщены к материалам следствия.

В среду Валентина Гопкало написала в Facebook: "Люди добрые, я не могу ответить всем, но я не собираюсь прощать и забирать заявление, эти твари должны понести наказание, поддержите меня и помогите, пожалуйста, нам довести все до конца".

В числе комментариев:

— После колонии будет еще хуже, там не перевоспитывают, они становятся еще больше агрессивными. Но прощать ТАКОЕ точно нельзя. И при чем всех, кто снимал и просто смотрел, кто стоял и наблюдал (Инна Цирюлик).

- Не сдавайтесь! Обратитесь на телевидение. Это кошмар какой-то. Я бы не знаю что с ними сделала! Боритесь (Марина Кушнир).