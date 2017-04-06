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    Жестокое избиение школьницы в Чернигове: дело переквалифицировали (18+)

    (обновлено: )23801
    Социальные сети взорвало видео, на котором школьницы одной из школ Чернигова жестоко избивают девочку. Другие ученики не вмешивались в ситуацию. Кадры выложила мать пострадавшей.
    Жестокое избиение школьницы в Чернигове: дело переквалифицировали. Видео
    Валентина Гопкало/Facebook

    Уголовное производство по факту драки школьниц в Чернигове переквалифицировали на групповое хулиганство, сообщил спикер полиции в Черниговской области Сергей Брыль.

    Внимание! Кадры содержат сцены насилия.

    "На данный момент следственным отделом Черниговского отдела полиции проводится расследование по факту причинения телесных повреждений 15-летней черниговской школьнице. У нас в рамках уголовного производства, согласно ст. 296 Ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет", – сказал Брыль в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил: "Именно в рамках этого уголовного производства проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз".

    Видеоматериалы, которые размещены в соцсети, вместе с заявлением матери девочки приобщены к материалам следствия. 

    В среду Валентина Гопкало написала в Facebook: "Люди добрые, я не могу ответить всем, но я не собираюсь прощать и забирать заявление, эти твари должны понести наказание, поддержите меня и помогите, пожалуйста, нам довести все до конца".

    В числе комментариев:

    — После колонии будет еще хуже, там не перевоспитывают, они становятся еще больше агрессивными. Но прощать ТАКОЕ точно нельзя. И при чем всех, кто снимал и просто смотрел, кто стоял и наблюдал (Инна Цирюлик). 

    - Не сдавайтесь! Обратитесь на телевидение. Это кошмар какой-то. Я бы не знаю что с ними сделала! Боритесь (Марина Кушнир).

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