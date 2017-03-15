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    Нардеп устроил драку на блокпосту в Донбассе: полиция применила оружие

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (130)

    (обновлено: )158971
    В полиции сообщили, что конфликт возник по "схеме Парасюка" - на блокпосту для проверки была остановлена ​​автоколонна во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом, часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва.
    Ситуация на блокпосту возле Константиновки
    Скриншот видео

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Столкновения между полицией и сторонниками блокады Донбасса снова произошли на блокпосту в Донецкой области, один полицейский пострадал, сообщило областное управление Нацполиции Украины.

    Выступление сотрудников МВД с трибуны парламента
    канал 112 Украина на YouTube
    Разборки с Парасюком. Выступление полицейских с трибуны Рады

    По данным полиции, ранее столкновения радикалов и полиции произошли на блокпосту возле Славянска из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Правоохранители сообщили, в результате конфликта пострадали семь сотрудников полиции.

    "Сегодня около 16.30 на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа. Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию", — сказали в полиции.

    По данным правоохранителей, группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту, радикалы отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение.

    В полиции отметили, что участники акции нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей.

    "Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз. Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух", — добавили в ведомстве.

    Видео конфликта можно посмотреть здесь. Видео содержит нецензурную лексику.

    Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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