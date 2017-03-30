Массовая драка между подростками во Львове

Скриншот видео
Драка возникла из-за того, что школьники и подростки, проживающие в районе Левандовка, пытались собрать "дань" со студентов "Львовского межрегионального высшего профессионального училища железнодорожного транспорта", за то, что студенты "ходят по их земле", но те отказались платить, сообщила Уляся Мацура, которая выложила видео на странице Варта-1 в Facebook.
А директор училища Петр Базишин рассказал УНИАН, что скорее всего, подростков "крышует куратор", который якобы ездит на белой "Audi", а размер "поборов", которые требуют местные злоумышленники от учащихся училища, составляет от 30 до 100 гривен.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику, оно доступно по ссылке
Смотрите также видео: Подборка скандальных драк нардепа Парасюка