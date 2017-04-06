Убийственная неспровоцированная агрессия в подростковой среде

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Кадры жестокого избиения тремя девицами то одной, то другой девушки облетели интернет. Жертвами хулиганок стали 15-летние Полина и ее подруга Юлия. А накануне этого друг одной из драчуний подрался с парнем Полины — Максимом. Сейчас с этим любовным треугольником разбирается полиция, но он — не единственное проявление агрессии в подростковой среде.

Банда девочек избила школьниц

Видео, как издеваются над девчонками такие же девочки-подростки, облетело сети. Этим занялись журналисты и вытащили на свет подробности того, что происходит в провинциальном Чернигове.

Как рассказала мама избитой Полины, в тот день, 2 апреля, ее дочь — восьмиклассница шла на тренировку по волейболу вместе с подругой Юлей. В районе супермаркета "Симпатик" к ним подбежали девушки и начали требовать отдать мобильный телефон. Юля сказала, что телефона у нее нет, Полина это подтвердила. Это, по словам девочки, и стало поводом к избиению. Издевательство над девушками остановила одна из жительниц близлежащей многоэтажки, которая пригрозила хулиганам вызовом полиции.

Максим, парень избитой Полины, которому тоже досталось от этой компании, рассказал журналистам "Высокого Вала", что вблизи "Мегацентра" уже длительное время собираются многолюдные компании неадекватных молодых людей от 13 до 19 лет из разных школ и районов. Они, по его словам, просят старших прохожих купить им спиртное, сигареты, выпивают и постоянно там сидят.

В день, когда его избили, он гулял вместе с небольшой компанией друзей.

"К нам подошла Настя (одна из тех, кто избивал Полину). Она села мне на колено и начала флиртовать. Мне это не понравилось, и я пошел гулять в парк. Кто-то сказал ее парню, он начал ревновать. Потом мы встретились с Полиной и гуляли с ней в парке вдвоем. Тут ко мне сзади подбегает этот парень и начинает бить сначала руками по голове, затем ногами. И это все среди бела дня в парке. Его остановил мужчина, который сказал, что вызовет полицию. Но это не все. Я пошел в "Мегацентр" помыть руки. После этого он собрал много людей, они хотели меня поймать и еще раз побить, но я убежал", — рассказывает Максим.

В результате избиения у Максима разбито ухо и голова. Почка на 3 сантиметра вниз сместилась. Подозревают трещину в нижнем отделе позвоночника.

По сути, только после того, как Полина попала в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами, а ее мама выложила видео издевательств над дочерью в соцсеть, полиция открыла производство по статье "легкие тяжелые повреждения". Но сейчас инцидент квалифицируют как хулиганство. Личности нападавших установлены, их опросили.

Заниматься детьми некому

Но проблему это не решило, а она есть и она еще даст о себе знать, считает сотрудник полиции Тимур Бакуридзе. УНИАН Реформа криминалитета - апгрейд преступлений 90-х

"Многие жалуются на ликвидацию УБОП и сегодняшний разгул преступности. А задумывались о будущем? О будущем поколении преступников и так далее. Нет. На сегодня у нас фактически не работает такая служба, как КМДН (криминальная милиция по делам несовершеннолетних — Ред). В райотделах есть два-три работника, которые отвечают за линию профилактики и противодействия преступности в детской среде. Эти работники не в силах перекрыть все. Однако, как я вижу, у нас решили, что отдельные сотрудники патрульной полиции могут вести профилактическую работу с детьми. Честно, мне лично не ясно, как, почему именно они и к чему вообще это? Все, что я слышал, это исключительно проведение лекций, которые, как мы знаем, имеют почти 0% эффективности. После лекции, функции профилактики исчезают. Функция противодействия вообще не предусмотрена, так как патрульные у нас не занимаются криминалом и админкой, которая выходит за рамки "их полномочий". Я о 156-2 и 184 КуоАП. К чему приводят модные лекции? Вот вам видео. Вы можете также зайти на страницу человека, что выложил видео в сеть и убедиться в "эффективности" не только превентивной деятельности по линии детской преступности, а и последующей работы", - отмечает Бакуридзе, который работал в криминальной милиции по делам несовершеннолетних.

В ходе реформы гражданского министра МВД Арсена Авакова, КМДН убрали за ненадобностью. И тем самым открыли ящик Пандоры. Малолетки быстро почувствовали вседозволенность и бесконтрольность.

Недавно в луцком торговом центре подростки напали и жестоко избили 14-летнюю школьницу. Дарина гуляла по торговому центру. К ней подошли сверстники, начали дергать, толкать и таскать за волосы. После этого отвели в туалет. Один из нападавших приказал подруге ударить девушку. Та начала бить Дарину в грудь, по голове и лицу, по почкам. Девушку били руками и ногами. Охранник заведения стал свидетелем избиения, но не вмешивался, посоветовал идти драться на улицу. Нападавшей оказалась 14-летняя девушка.

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В запорожской школе ученицы из параллельного класса избили 13-летнюю Карину. Инцидент отсняли на видео и опубликовали в интернете. Накануне на школьницу уже нападали. Родители пострадавшей написали заявление в полицию. По факту умышленного нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство. А в школе директриса сообщила, что с родителями девушек проведена воспитательная работа.

Это не решает проблемы, так как сегодня дети не несут уголовной ответственности за свои проступки. Все сводится к воспитательным мероприятиям и штрафу родителей. Потому подростки смогут безответственно продолжать все это.