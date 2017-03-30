В Киеве совершено вооруженное нападение на чиновника

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него, сообщает пресс-служба киевского управления полиции.

Согласно данным, в 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на BMW темного цвета с иностранными номерными знаками.

По вызову срочно прибыли наряды патрульной полиции, оперативные работники и следственно-оперативная группа. В городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников.

На месте происшествия в полицию обратился 51-летний чиновник, заместитель директора госпредприятия. Он рассказал, что вместе с 26-летним сыном, который был за рулем Volkswagen Passat, заехал во двор дома и вышел из машины. Из припаркованного неподалеку BMW выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов.

После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.