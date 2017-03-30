наверх
30.03.201711:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве совершено вооруженное нападение на чиновника

    (обновлено: )130
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева двое в балаклавах напали на чиновника, избили его битами и выстрелили в него, сообщает пресс-служба киевского управления полиции.

    Согласно данным, в 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на BMW темного цвета с иностранными номерными знаками.

    По вызову срочно прибыли наряды патрульной полиции, оперативные работники и следственно-оперативная группа. В городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников.

    На месте происшествия в полицию обратился 51-летний чиновник, заместитель директора госпредприятия. Он рассказал, что вместе с 26-летним сыном, который был за рулем Volkswagen Passat, заехал во двор дома и вышел из машины. Из припаркованного неподалеку BMW выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов.

    После неизвестные повредили машину потерпевшего и скрылись.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Богдан Пиентка. Архивное фото
      Обстрел консульства Польши в Луцке
      Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
      Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
      Убийство Дениса Вороненкова
      Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
      Скаршевский: запрет денежных переводов из РФ сделает украинцев беднее. Видео
      Уход российских банков из Украины