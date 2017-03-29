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    СБУ: пока нет данных о причастности убийцы Вороненкова к ФСБ

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (116)

    (обновлено: )1010
    Начальник департамента по защите государственности и борьбе с терроризмом Виктор Кононенко заявил, что СБУ не располагает информацией о вербовке российскими спецслужбами убийцы Вороненкова.
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. У Службы безопасности Украины пока нет данных о том, был ли убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов "агентом ФСБ", сообщил в среду руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

    "В случае с Паршовым еще не доказано, и сейчас мы работаем над этим, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации пока нет. Сейчас мы работаем над этим – единственное, что я могу сказать. И когда мы выясним, был ли он агентом ФСБ или нет, мы обязательно это скажем", — заявил Ткачук в среду на брифинге, который транслировал украинский телеканал NewsOne.

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
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    Также начальник департамента по защите государственности и борьбе с терроризмом Виктор Кононенко заявил, что СБУ не располагает информацией о вербовке российскими спецслужбами убийцы Вороненкова, передают Українські Новини.

    "Еще не доказано, действительно ли он был агентом ФСБ или нет. Мы над этим работаем. У нас такой информации нет, мы ее тоже читаем в фейсбуках и других публикациях…", — отметил он.

    Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

    Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после убийства заявил о "российском следе".

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