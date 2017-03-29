Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как и следовало ожидать, после гибели киллера, которым оказался бывший боец Нацгвардии Павел Паршов, полиция ищет его сообщников. В МВД надеются, что сообщник поможет выйти на заказчика убийства Вороненкова, которого застрелили 23 марта в центре столицы.

Daewoo с киллером

Всезнающий советник главы МВД Антон Геращенко заявил журналистам, что полиции известно, что сообщник убитого киллера уехал на автомобиле Daewoo, когда увидел, что Паршова застрелили.

Читайте также: В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных — Якубин

"Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел – это соучастник. Мы занимаемся его розыском. На камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал, и что потом машина дернула. Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем", – подчеркнул нардеп.

Впрочем, в тот же день одна из журналистов канала СТБ поделилась информацией, что, по ее данным, в качестве сообщника полиция разыскивает Ярослава Левенца. Он родился 28 августа 1985 года в Желтых Водах Днепропетровской области. Вместе с супругой и двумя детьми живет в Днепре. В 2012-м его арестовали по статьям 191 ч. 5 (присвоение или растрата чужого имущества), ст.205 ч. 2 (фиктивное предпринимательство), ст. 212 ч. 3 (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Не исключено, что Левенец участвовал в работе тех же конвертационных центров, что и Паршов, за что последний тоже был объявлен в розыск. Но Левенец по приговору суда сел в колонию и своими соратниками по "Тризубу" был назван политзаключенным режима Виктора Януковича.

После революции 2014 года Левенец вышел на свободу под домашний арест, но дома не сидел – отправился на фронт. Его взяли в подразделении "Правого сектора" "Карпатская Сечь", потом – в батальон "Донбасс", воинская часть 3057 – в той же, где был стрелявший в Вороненкова Павел Паршов.

В 2015-м Левенец снова был объявлен в розыск – за нарушения режима домашнего ареста. В 2016 году состоялся новый суд, во время которого Левенцу повторно избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Оба раза за него вступался экс-глава батальона "Донбасс" и народный депутат Семен Семенченко. В данный момент на сайте "Комітету визволення політв’язнів" Левенец числится бойцом "Правого сектора". Также указано, что он под домашним арестом.

Ищут пожарные, ищет полиция…

Как только появилась информация о том, что Левенец может быть сообщником Паршова, пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский сообщил, что провел собственное расследование. И, по его словам, Левенец пропал в день убийства Вороненкова. С тех пор Левенец не выходил на связь с семьей, его мобильный молчит.

"В последнее время он часто бывал то дома, то ездил, по свидетельству жены, на фронт. Куда — не рассказывал. Я нашел жену Ярослава (я знаю ее телефон и имя, но она просит их не называть). Она рассказывает, что в позапрошлую пятницу, то есть за 8 дней до убийства, Ярослав был задержан на вокзале, его отвезли в милицию, но отпустили", – сообщил Скоропадский.

В день убийства депутата жена говорила по телефону с супругом примерно в 11 утра (убийство было совершено в 11.30). По ее словам, он рассказал, что приехал в Киев по делам, что ему надо посетить прокуратуру.

"Я не знаю по какому делу его вызывали, то ли по старому — времен Януковича, то ли по задержанию на вокзале, мы коротко поговорили про детей, он сказал, что любит, это был обычный нежный разговор, он сказал, что скоро приедет домой", – говорит жена Ярослава.

Как сообщил Скоропадский, по ее словам, когда она в день убийства вечером позвонила мужу, то у него уже был отключен телефон. Тогда она позвонила приятелю мужа, который сказал, что недавно говорил с ним, и что Ярослав по телефону сказал, что он был на допросе в прокуратуре примерно в 16-17 часов по киевскому времени – через 5-6 часов после убийства. После этого он пропал.

"Телефон у него отключен до сих пор, где он находится — никто не знает. Мы с женой Ярослава выяснили, что 23.03.2017 в 15:40 у Ярослава состоялась еще одна встреча в Киеве. Свидетели есть, есть их контакты", – отметил Скоропадский.

Суд дал разрешение на задержание предполагаемого сообщника подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослава Левенца, он разыскивается МВД Украины.

Но кроме этого, как считает бывший следователь МВД Сергей Шуваев, нужно искать финансовый след, который обязательно выведет на людей, причастных к убийству. Даже если киллера и его помощников уже нет в живых, остались контакты, которые теперь надо отследить.