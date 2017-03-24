Бывший комбат "Донбасса" об убийце Вороненкова: "никакой" боец и "задрот"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший командир батальона "Донбасс" Нацгвардии, при командовании которого служил киллер Дениса Вороненкова, характеризует этого бойца как "никакой" и "задрот". Анатолий Виногродский рассказал, что за свою службу Паршов ничем не выделился и не запомнился, кроме своего бегства. Об этом сообщает ТСН.ua.

Комбат рассказал, что Паршов был мобилизован в 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.

"Когда он пришел, батальон уже не участвовал в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не принимали участия в таких действиях", — рассказал Виногродский.

Бывший комбат рассказал, что Паршов сбежал со службы и был объявлен в розыск. В 2016 году его уволили из-за самовольного оставления части. В том, что человек, который давно находился в розыске, попал в батальон, комбат обвиняет кадровиков Нацгвардии, поскольку всех новобранцев получали только через гвардейское командование и не имели возможности их выбирать.

"Люди, которые были нужны батальону, их не оформляли по 8 месяцев. А всякую "шваль" оформляли за день-два", — сетует бывший командир "Донбасса".

В деле убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, по мнению Виногродского, слишком много показного и невыясненного. "Очень много вопросов относительно этого товарища. Начиная с того, как его убили, заканчивая тем, что у него были все документы с собой. Выход на такую операцию в красных кроссовках – тоже непонятно. Ни машин, ни каких-либо путей отхода", — прокомментировал он.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.