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    Бывший комбат "Донбасса" об убийце Вороненкова: "никакой" боец и "задрот"

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (76)

    (обновлено: )48901
    Бывший командир батальона "Донбасс" рассказал, что Паршов был мобилизован в 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.
    Предполагаемый киллер, убивший Дениса Вороненкова
    "Обозреватель"

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший командир батальона "Донбасс" Нацгвардии, при командовании которого служил киллер Дениса Вороненкова, характеризует этого бойца как "никакой" и "задрот". Анатолий Виногродский рассказал, что за свою службу Паршов ничем не выделился и не запомнился, кроме своего бегства. Об этом сообщает ТСН.ua.

    Комбат рассказал, что Паршов был мобилизован в 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.

    "Когда он пришел, батальон уже не участвовал в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не принимали участия в таких действиях", — рассказал Виногродский.

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    Бывший комбат рассказал, что Паршов сбежал со службы и был объявлен в розыск. В 2016 году его уволили из-за самовольного оставления части. В том, что человек, который давно находился в розыске, попал в батальон, комбат обвиняет кадровиков Нацгвардии, поскольку всех новобранцев получали только через гвардейское командование и не имели возможности их выбирать.

    "Люди, которые были нужны батальону, их не оформляли по 8 месяцев. А всякую "шваль" оформляли за день-два", — сетует бывший командир "Донбасса".

    В деле убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, по мнению Виногродского, слишком много показного и невыясненного. "Очень много вопросов относительно этого товарища. Начиная с того, как его убили, заканчивая тем, что у него были все документы с собой. Выход на такую операцию в красных кроссовках – тоже непонятно. Ни машин, ни каких-либо путей отхода", — прокомментировал он.

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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