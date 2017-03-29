СБУ ищет сообщника подозреваемого в убийстве Вороненкова - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины побывали в квартире Ярослава Левенца, который является предполагаемым сообщником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщается на сайте ТСН со ссылкой на жену Левенца Анну.

По ее словам, СБУ разыскивала в квартире ее мужа.

Отмечается, что осмотр жилища Левенца провели сотрудники Службы безопасности и спецподразделение СБУ "Альфа".

По словам жены Левенца, сотрудники СБУ подошли к ней в кафе и приказали следовать с ними. При этом не давали пользоваться мобильным телефоном и пытались его забрать. В то же время два автобуса с бойцами "Альфы" находились возле дома.

"Сотрудники СБУ заверили, что им необходимо пройти в квартиру, чтобы выяснить, нет ли там ее мужа. У жены требовали сообщить, где находится ее муж", — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.