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    СБУ ищет сообщника подозреваемого в убийстве Вороненкова - СМИ

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (116)

    (обновлено: )5810
    По словам жены предполагаемого сообщника, сотрудники СБУ подошли к ней в кафе и приказали следовать с ними. При этом не давали пользоваться мобильным телефоном и пытались его забрать.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины побывали в квартире Ярослава Левенца, который является предполагаемым сообщником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщается на сайте ТСН со ссылкой на жену Левенца Анну.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По ее словам, СБУ разыскивала в квартире ее мужа.

    Отмечается, что осмотр жилища Левенца провели сотрудники Службы безопасности и спецподразделение СБУ "Альфа".

    По словам жены Левенца, сотрудники СБУ подошли к ней в кафе и приказали следовать с ними. При этом не давали пользоваться мобильным телефоном и пытались его забрать. В то же время два автобуса с бойцами "Альфы" находились возле дома.

    "Сотрудники СБУ заверили, что им необходимо пройти в квартиру, чтобы выяснить, нет ли там ее мужа. У жены требовали сообщить, где находится ее муж", — говорится в сообщении на сайте.

    Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

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