Суд разрешил задержать сообщника убийцы Вороненкова

Скриншот с сайта МВД

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Суд дал разрешение на задержание предполагаемого сообщника подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослава Левенца, он разыскивается МВД Украины.

Данные о розыске Левенца размещены на сайте министерства внутренних дел Украины, его анкета в базе данных в разделе "лица, которые скрываются от власти".

Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.