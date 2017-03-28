наверх
28.03.201715:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Суд разрешил задержать сообщника убийцы Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (110)

    (обновлено: )18110
    Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ приехал на место убийства не один - с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец.
    Ярослав Левенец находится в розыске МВД
    Скриншот с сайта МВД

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Суд дал разрешение на задержание предполагаемого сообщника подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослава Левенца, он разыскивается МВД Украины.

    Появились кадры с церемонии прощания с Денисом Вороненковым. Видео
    Good Cat/Youtube
    Появились кадры с церемонии прощания с Вороненковым

    Данные о розыске Левенца размещены на сайте министерства внутренних дел Украины, его анкета в базе данных в разделе "лица, которые скрываются от власти".

    Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец.

    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ярослав Левенец находится в розыске МВД
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Логотип на здании головного офиса Сбербанка России на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
    Уход российских банков из Украины
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске