Убийцу Вороненкова тайно похоронили в Днепропетровской области

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Убийцу экс-нардепа Госдумы РФ Дениса Вороненкова — Павла Паршова, похоронили в Павлограде Днепропетровской области на маленьком местном кладбище.

Тело Паршова около трех часов ночи вывезли из столичного морга и повезли в Днепропетровскую область. Похоронили Паршова рядом с могилой его дедушки. Попрощаться с Паршовим приехал автобус с его родными и близкими, однако, увидев журналистов, все скрылись с места захоронения, сообщает ТСН.

tsn.ua Похороны убийцы Вороненкова

tsn.ua Похороны убийцы Вороненкова

tsn.ua Похороны убийцы Вороненкова

Во вторник, 28 марта, на кладбище в Днепре был похоронен убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Ранее сообщалось, что мать Павла Паршова в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова узнала своего сына. Сообщается, что опознание произошло в субботу, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.