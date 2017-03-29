В деле Вороненкова может появиться и третий фигурант - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В деле об убийстве бывшего-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова может появиться третий фигурант, сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

"МВД Украины продолжает искать предполагаемого сообщника Павла Паршова, в розыск объявлен служивший с ним в добровольческом батальоне "Донбасс" еще один уроженец Днепропетровской области — Ярослав Левенец. По данным собеседника "Ъ", знакомого с ходом расследования, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру сначала на три дня, а затем Ярослав Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили, в гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается", — сообщает издание подробности расследования.

Ясность в расследовании может появиться после того, как следователи объявят, с кем у убитого Вороненкова была назначена, а после отменена, встреча утром 23 марта. По данным источников издания, встреча должна была состояться с "человеком из России", который обещал передать Вороненкову важную информацию.

"И друг Вороненкова, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, и народный депутат Рады Антон Геращенко уверены, что имя этого человека следствию уже известно, так как все контакты Вороненкова были у него в телефоне. Телефон был изъят сразу после убийства и сейчас изучается. И в ближайшее время генпрокурор Украины Юрий Луценко назовет имя человека, который назначил Денису Вороненкову встречу, в последний момент отменил ее, но навел таким образом на него киллера", — резюмирует издание.

Во вторник, 28 марта, на кладбище в Днепре был похоронен убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Ранее сообщалось, что мать Павла Паршова в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова узнала своего сына. Сообщается, что опознание произошло в субботу, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.