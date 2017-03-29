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    Общество

    В деле Вороненкова может появиться и третий фигурант - СМИ

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (114)

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    Сообщается, что в скором времени должно быть названо имя таинственного человека, который назначил, а затем отметил встречу покойному Вороненковуу "Премьер-Паласа", тем самым навел киллера на жертву.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В деле об убийстве бывшего-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова может появиться третий фигурант, сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
    Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    "МВД Украины продолжает искать предполагаемого сообщника Павла Паршова, в розыск объявлен служивший с ним в добровольческом батальоне "Донбасс" еще один уроженец Днепропетровской области — Ярослав Левенец. По данным собеседника "Ъ", знакомого с ходом расследования, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру сначала на три дня, а затем Ярослав Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили, в гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается", — сообщает издание подробности расследования.

    Ясность в расследовании может появиться после того, как следователи объявят, с кем у убитого Вороненкова была назначена, а после отменена, встреча утром 23 марта. По данным источников издания, встреча должна была состояться с "человеком из России", который обещал передать Вороненкову важную информацию. 

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных - Якубин

    "И друг Вороненкова, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, и народный депутат Рады Антон Геращенко уверены, что имя этого человека следствию уже известно, так как все контакты Вороненкова были у него в телефоне. Телефон был изъят сразу после убийства и сейчас изучается. И в ближайшее время генпрокурор Украины Юрий Луценко назовет имя человека, который назначил Денису Вороненкову встречу, в последний момент отменил ее, но навел таким образом на него киллера", — резюмирует издание. 

    Во вторник, 28 марта, на кладбище в Днепре был похоронен убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. 

    Ранее сообщалось, что мать Павла Паршова в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова узнала своего сына. Сообщается, что опознание произошло в субботу, 25 марта.

    Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.

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