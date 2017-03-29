Мосгорсуд подтвердил заочный арест Вороненкова

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Мосгорсуд в среду признал законным решение о заочном аресте убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Андрея Гривцова, который настаивал на отмене решения и не стал отзывать из суда жалобу из-за смерти своего подзащитного.

"С момента написания жалобы определенные обстоятельства изменились, Денис Николаевич погиб в городе Киеве (и уже похоронен). Поскольку его больше нет, а содержать под стражей мертвого человека, согласно законодательству, невозможно, прошу отменить решение об избрании меры пресечения", — мотивировал свою жалобу адвокат Андрей Гривцов.

Следователь в ответ заявил, что официальным подтверждением информации о гибели Вороненкова у СК РФ нет.

"К нам он не явился, видимо, у него были более важные дела, потом он оказался на Украине, итог всем известен. Но опять-таки известен из СМИ, необходимо получить официальные данные от компетентных органов Украины, чтобы убедиться, что убит был именно он", — пояснил представитель Следственного комитета Денис Жаренов.

По его словам, когда еще Вороненков был депутатом, все вызовы на допрос он игнорировал: "По телефону он мне сказал — не звоните мне больше, у меня дела государственной важности, я очень занят в Госдуме".

Принудительно же доставить на допрос народного избранника было нельзя из-за его статуса, отметил следователь.

Он настаивает, что располагает неопровержимыми доказательствами виновности бывшего депутата. Хотя по одному из эпизодов и истек срок давности, Вороненков, по его словам, не пришел, чтобы официально дать согласие на прекращение дела по нереабилитирующему обстоятельству.

Заявление же Вороненкова об отказе от российского гражданства Жаренов также отверг. По его словам, "не допускается выход из российского гражданства, если к гражданину имеются претензии со стороны правоохранительных органов".

"Он сбежал и сделал ряд политических заявлений. Я считаю, что все это было сделано для того, чтобы в глазах мировой общественности выглядеть политическим мучеником, хотя на самом деле он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество", — пояснил следователь.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта. Вороненкова похоронили в Киеве в субботу, 25 марта.