В РФ заведено дело из-за убийства Вороненкова - источник

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В России возбудили уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

"СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова", — сказал собеседник агентства.

В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

Пока нет официальных подтверждений возбуждения уголовного дела от СК РФ.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.