наверх
29.03.201723:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ заведено дело из-за убийства Вороненкова - источник

    (обновлено: )2710
    Источник, близкий к следствию, сообщил, что "СК возбудил дело по убийству Вороненкова", "оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова".
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В России возбудили уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
    Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    "СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова", — сказал собеседник агентства.

    В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

    Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

    Пока нет официальных подтверждений возбуждения уголовного дела от СК РФ.

    Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Фриз
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины