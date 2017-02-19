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    Киев

    В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух подростков

    (обновлено: )8
    В полиции сообщили, что "две девочки ушли из дома, потому что получили последнее задание в "группе смерти": прыгнуть с многоэтажки". Одну быстро нашли, для поиска другой задействовали более 200 сотрудников полиции.
    В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух подростков
    facebook.com/Андрей Крищенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Киеве две девушки 15 лет чуть не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в "группе смерти", сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

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    "Две девочки ушли из дома, потому что получили последнее задание в "группе смерти": прыгнуть с многоэтажки. К счастью, одну мы быстро нашли. Для поиска другой задействовали более 200 сотрудников полиции. Ее нашли через несколько часов на 16-м этаже дома с признаками переохлаждения. На руках и ногах вырезаны рисунки, символы, слова", — отметил он.

    По данным пресс-службы полиции Киева, девушкам по 15 лет, они были участницами группы "Синий кит". Предупредить их самоубийство удалось после обращения в полицию матери одной из них.

    Объяснить свои суицидальные действия девушки сейчас не могут, с ними продолжают работать правоохранители и полицейские психологи.

    facebook.com/Андрей Крищенко
    В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух подростков

    По факту доведения несовершеннолетних до самоубийства начато уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения.

    За последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске.

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