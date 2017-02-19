КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Киеве две девушки 15 лет чуть не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в "группе смерти", сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

"Две девочки ушли из дома, потому что получили последнее задание в "группе смерти": прыгнуть с многоэтажки. К счастью, одну мы быстро нашли. Для поиска другой задействовали более 200 сотрудников полиции. Ее нашли через несколько часов на 16-м этаже дома с признаками переохлаждения. На руках и ногах вырезаны рисунки, символы, слова", — отметил он.

По данным пресс-службы полиции Киева, девушкам по 15 лет, они были участницами группы "Синий кит". Предупредить их самоубийство удалось после обращения в полицию матери одной из них.

Объяснить свои суицидальные действия девушки сейчас не могут, с ними продолжают работать правоохранители и полицейские психологи.

facebook.com/Андрей Крищенко В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух подростков

По факту доведения несовершеннолетних до самоубийства начато уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения.

За последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске.