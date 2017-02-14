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    Аналитика и комментарии

    А вы не в шоке? Мать и дочь – самоубийство в Киеве

    (обновлено: )217
    Ужасная гибель матери и ребенка в столице уже не первые сутки будоражит умы простых украинцев и не покидает украинские соцсети, обрастая все новыми подробностями и комментариям. Что же пишут сейчас?
    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама
    kyiv.npu.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинский сегмент соцсетей уже несколько дней обсуждает страшную трагедию, которая произошла неподалеку от столичных Осокорков: из окна 7-го этажа выпала женщина с маленьким ребенком. Вначале все говорили о несчастном случае, однако после опроса свидетелей картин кардинально изменилась. По словам соседей сначала женщина выбросила из окна двух котов, трехлетнего сына, а затем и сама шагнула вниз.

    Смотрите также: На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

    Что именно побудило женщину лишить жизни себя и своего сына, пока неизвестно. Соседи говорят, что погибшая жила с мужчиной, они порой ссорились, выпивали. Хоть по слухам, женщина и ходила к психологу, в целом она была спокойной и приветливой. К тому же выяснилось, что работала она помощницей судьи в Верховном суде Украины.

    В соцсетях по поводу случившегося тоже нашлось немало версий и слухов.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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