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    "Оскары" за грим и костюмы получили "Отряд самоубийц" и "Фантастические твари"

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (23)

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    Награду за лучшие костюмы киноакадемики присудили картине "Фантастические твари и где они обитают", оставив без победы в этой категории фаворита нынешнего "Оскара" мюзикл "Ла-ла-ленд".
    Оскар завоевала американская художница по костюмам Коллин Этвуд
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Фильм "Отряд самоубийц" завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за лучший грим и прически, в категории "Лучшие костюмы" киноакадемики отметили ленту "Фантастические твари и где они обитают".

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    Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

    Награду за грим получили Алессандро Бертолацци, Джорджио Грегорини и Кристофер Нельсон. Гримеры посвятили свою победу "иммигрантам".

    Награду за лучшие костюмы киноакадемики присудили картине "Фантастические твари и где они обитают", оставив без победы в этой категории фаворита нынешнего "Оскара" мюзикл "Ла-ла-ленд". "Оскар" завоевала американская художница по костюмам Коллин Этвуд.

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