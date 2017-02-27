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    "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

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    "Оскар-2017". Номинанты (15)

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    В США начинается церемония награждения победителей престижнейшей кинопремии "Оскар". В наибольшем числе номинаций представлен музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", который повторил рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве". Он претендует на 14 наград.
    abcnews

    Трансляция церемонии ведется на канале ABCnews.

    Кроме "Ла-Ла Ленда" на "Оскар" за лучший фильм выдвинуты: "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Лев", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Скрытые фигуры".

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    На премию также претендует режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун. 

    Кинопремия проходит в театре Долби в Лос-Анджелесе, а ведущим в этом году станет американский ведущий и комик Джимми Киммел.

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