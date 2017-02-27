"Оскар-2017". Онлайн-трансляция

Трансляция церемонии ведется на канале ABCnews.

Кроме "Ла-Ла Ленда" на "Оскар" за лучший фильм выдвинуты: "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Лев", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Скрытые фигуры".

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На премию также претендует режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Кинопремия проходит в театре Долби в Лос-Анджелесе, а ведущим в этом году станет американский ведущий и комик Джимми Киммел.