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    Церемония "Оскар" началась в Голливуде

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (17)

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    Церемонии предшествовал проход звезд по традиционной красной ковровой дорожке, многие звезды выбрали наряды золотого, белого и алого цветов. Главными темами вечера станут политика президента США Дональда Трампа и расовая дискриминация прошлых лет.
    Церемония Оскар началась в Голливуде
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, она проходит в 89-й раз. Прямую трансляцию вечера ведет телеканал ABC.

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    Программа началась с выступления Джастина Тимберлейка. Ведущим вечера впервые станет комик, ведущий вечернего ток-шоу на телеканале ABC Джимми Киммел.

    ​Церемонии предшествовал проход звезд по традиционной красной ковровой дорожке, многие звезды выбрали наряды золотого, белого и алого цветов.

    Как ожидается, главными темами вечера станут политика президента США Дональда Трампа и расовая дискриминация прошлых лет.

    Награду киноакадемии США "Оскар" вручают в 24 категориях, в каждой из которых представлены пять номинантов. Исключение составляет категория "Лучший фильм", в которой в этом году представлены девять картин: фаворит вечера с 14 номинациями мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла, а также "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

    Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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