Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Актер Махершала Али удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Лунный свет", 89-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

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"Я хочу поблагодарить своих учителей, которые все говорили мне, это не обо мне, это о героях (фильма)", — сказал актер, для которого это первая номинация на "Оскар". Он выразил благодарность всем, кто работал над фильмом, и своей супруге, родившей ему дочь несколько дней назад.

— ABC News (@ABC) 27 февраля 2017 г.

В категории "Лучший актер второго плана" на награду также претендовали Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), британский актер индийского происхождения Дев Патель ("Лев") и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.