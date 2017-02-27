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    Культура

    Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана

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    "Оскар-2017". Награждение (17)

    (обновлено: )4
    В категории "Лучший актер второго плана" на награду также претендовали Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), британский актер индийского происхождения Дев Патель ("Лев") и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").
    Махершала Али
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Актер Махершала Али удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Лунный свет", 89-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

    Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    "Я хочу поблагодарить своих учителей, которые все говорили мне, это не обо мне, это о героях (фильма)", — сказал актер, для которого это первая номинация на "Оскар". Он выразил благодарность всем, кто работал над фильмом, и своей супруге, родившей ему дочь несколько дней назад.

    В категории "Лучший актер второго плана" на награду также претендовали Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), британский актер индийского происхождения Дев Патель ("Лев") и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

    Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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