Рева об отмене 15% сбора с работающих пенсионеров

Министерство социальной политики борется за то, чтобы к пенсионному обеспечению был одинаковый подход, заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, субсидии будут рассчитываться на все виды коммунальных услуг, поскольку в данный момент, полномочия правительства, касающиеся включения в тариф стоимости обслуживания сетей, потеряли свою силу.

"НКРЭКУ должны определить стоимость тарифа на транспортировку, но платить за это люди должны единым платежом. И в сумме тогда это будет равняться 6879 грн за 1000 кубометров" — заявил министр соцполитики в эфире телеканала NewsOne.

Также министр сообщил о том, что с октября 2017 года будет отменен 15% сбор с работающих пенсионеров, однако для этого нужно принять соответствующий закон, чтобы исключить перекосы и навести порядок в солидарной системе.

"Мы боремся за то, чтобы ко всем был общий подход по пенсиям. Если кому-то нужны спецпенсии, тогда объясните, зачем мы отменяли 15 законов, которые регулировали пенсионное обеспечение? Нужно понимать, что или правила для всех будут одинаковы, или не нужно никого дурить" — отметил Рева.

Он добавил, что перерасчет пенсий будет произведен для всех граждан Украины без исключения, а правительство сейчас работает над тем, чтобы правильно распределить денежные средства.