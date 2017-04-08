В Киеве работает схема по захвату жилья одиноких пенсионеров - эксперт

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Киевский пенсионер смог вернуть свою квартиру после того, как в течение 3,5 лет вынужден был жить фактически на улице. Речь идет об Александре Кучерявенко. В 2013 году к нему в квартиру нагрянули милиционеры, которые насильно увезли его в райотдел, а после всего, когда он вернулся домой, то уже не смог попасть в свою квартиру. Она была занята мошенниками, которые имели судебное решение о собственности. Все это время пенсионер жил на улице.

Резонансный случай мошенничества в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал адвокат Роман Маселко.

"Теперь стоит вопрос, что кто-то должен понести ответственность. В первую очередь — судья Бобровник, далее — полиция, тогда еще — милиция, которая была участником этой схемы, а также другие мошенники. Нотариусы тут были задействованы, которые совершили это страшное преступление. Что еще более страшно, когда я начал интересоваться этой темой, оказалось, что в Киеве действует целая схема, в которой задействовано огромное количество и правоохранителей, и нотариусов. И мне говорили, что существует как минимум 60 квартир с такими самыми социально незащищенными — старенькими, немощными, у которых нет родственников. И такая информация попадает к мошенникам, и они лишают их жилья", — рассказал Маселко.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наркозависимый мужчина убил свою мать и два месяца жил с ее телом в квартире. Местные жители пожаловались участковым на неприятный запах из квартиры их соседа на ул. Академика Заболотного. Кроме того, они сообщили, что некоторое время не видели 71-летнюю жительницу дома.