наверх
19.04.201703:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Рева назвал максимальную пенсию в Украине

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (542)

    12
    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, максимальная пенсия в Украине составляет почти 60 тысяч гривен, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева назвал максимальный размер пенсии в Украине на сегодняшний день, а также привел статистику по пенсионерам и получаемым ими пенсиям.

    Андрей Рева о пенсионном подходе. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Рева об отмене 15% сбора с работающих пенсионеров

    Максимальная пенсия, по словам министра, составляет почти 60 тыс. гривен.

    "В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10 740 грн. И 99,9% пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. — до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине — 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. грн — это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", — сказал министр в эфире канала "112 Украина".

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что Кабинет министров вынесет проект Пенсионной реформы на рассмотрение Верховной Рады до 16 мая текущего года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги