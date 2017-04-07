Рева: нам удалось убедить МВФ обойтись без повышения пенсионного возраста

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правительству Украины удалось убедить Международный валютный фонд (МВФ) в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", — сказал Рева в эфире на телеканала "1+1".

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.

Министр также отметил, что на сегодняшний день пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. В связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода до 2021 года. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины – в 60 лет.

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Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.