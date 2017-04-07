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    Рева: нам удалось убедить МВФ обойтись без повышения пенсионного возраста

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (389)

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    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что "дискуссии продолжались четыре месяца", но украинскому правительству "удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правительству Украины удалось убедить Международный валютный фонд (МВФ) в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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    В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

    Международный валютный фонд
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    "Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", — сказал Рева в эфире на телеканала "1+1".

    По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.

    Министр также отметил, что на сегодняшний день пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. В связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода до 2021 года. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины – в 60 лет.

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    Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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