Украина пообещала МВФ ослабить санкции против банков РФ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинские власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется, говорится в дополнительном письме Киева о намерениях от 29 марта в адрес МВФ, которое обнародовано на сайте Минфина Украины.

В документе отмечается, что санкции были наложены в связи с большим общественным резонансом и негативной реакцией на деятельность упомянутых банков на территории Украины.

"Последние события также вызвали мощную негативную общественную реакцию на деятельность в Украине российских государственных банков. Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о мерах в исполнительный совет МВФ… Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать", — говорится в письме.

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При этом Нацбанк признает, что украинские "дочки" российских госбанков соблюдают нормативы регулятора, и обещает им необходимую поддержку.

"Мы настроены решительно прибегать, при необходимости, к соответствующим мерам, чтобы защитить стабильность нашей финансовой системы. В этой связи, поскольку упомянутые выше банки являются платежеспособными и продолжают придерживаться пруденциальных требований, мы будем продолжать беспристрастно относиться к этим банкам, мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ. Кроме того, мы остаемся решительно настроены придерживаться верховенства права и обеспечиваем меры защиты и безопасности офисов и отделений этих банков с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу", — говорится в письме.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.