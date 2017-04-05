Горбаль: Кабмин фактически руководит банковской системой Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Результатом деятельности Национального банка и правительства стала монополия госбанков, которая и будет задавать вектор развития рынка банковских услуг в ближайшие два года, считает финансовый эксперт, экс-член совета НБУ Василий Горбаль.

"На 2017 год мы имеем банковскую систему, в которой более 50% принадлежит государству, поэтому именно государственные банки будут в 2017-2018 году теми маркет-мейкерами, которые, соответственно и будут определять как процентную политику, так и курсовую политику. Сложно будет теперь апеллировать к неким игрокам, спекулянтам, мелким и другим банкам, понимая, что государство полностью является монополистом на банковском рынке. С учетом того, что последние годы Национальный банк пытался всячески, артикулируя в информационном пространстве свою независимость, абстрагироваться от правительства, сейчас это не удастся. Набсоветы и руководство госбанков формируется Кабинетом министров, а банки были рекапитализированы исключительно Министерством финансов, то, соответственно, именно от двух команд — Министерства финансов и Национального банка зависит то, как себя будут вести госбанки в этом и следующем году", — сказал Василий Горбаль на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Эксперт напомнил, что в докризисные времена банковская система Украины росла от 30 до 60% в год, соответственно росли и активы банковской системы.

"Последние годы, этот рост если и происходил, то, в основном, за счет кредитования государственных предприятий. Учитывая, что Кабинет министров будет фактически руководить банковской системой, из-за монополизма госбанков, с одной стороны, сохраняется риск кредитования тех же госпредприятий, что является скрытым кредитованием дефицита госбюджета. С другой – на поверхности остаются нерешенные проблемы результатов "зачистки" банковской системы. Это те средства госпредприятий, которые остались на счетах банков, выведенных с рынка по решению НБУ. По информации Фонда гарантирования вкладов физлиц, на 1 февраля 2017 года эта сумма равнялась 19,5 миллиардам гривен", — отметил экс-член совета НБУ.

В то же время, по мнению Горбаля, системного плана выхода из этой ситуации у правительства нет: "Нет ни корректировки финпланов предприятий, ни предложений, как быть с этими средствами. Такая работа еще не проводилась".

Эксперт отметил, что национализацию "Приватбанка" можно считать "жирной точкой" в миссии главы НБУ Валерии Гонтаревой по зачистке украинской банковской системы, но не стоит ожидать, что очищение уже закончено.

"Есть еще банки в зоне риска. Как минимум с десяток банков можно назвать по критериям абсолютной адекватности капитала, которые с трудом добрались до отметки 1 января, увеличив капитал до 120 миллионов гривен, то есть в случае любого качка курса они уже находятся однозначно в зоне риска. Есть, как минимум, четыре банка, у которых уровень процентных расходов выше уровня процентных доходов, и эта ситуация у них наблюдается, по крайней мере, три-четыре года. Банки четыре года ведут убыточную деятельность, соответственно, это должно быть предметом внимания Национального банка и может стать поводом для выведения с рынка. А также есть, как минимум, два банка, у которых есть судебные споры между акционерами. И эти споры также могут стать поводом для выведения банков из рынка", — заключил Горбаль.