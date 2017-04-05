Половина россиян "за" ответ Киеву на санкции против банков РФ - опрос

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Каждый второй россиянин считает нужным предпринять ответные шаги после введения в Украине санкций в отношении "дочек" российских банков, из них каждый пятый предлагает ввести ответные санкции, а каждый десятый — вести переговоры с Киевом, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 23 марта Украина на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (54%) затруднились предположить, чего хотят добиться киевские власти введением санкций против российских банков. Десятая часть респондентов (10%) полагают, что Киев тем самым стремится еще больше обострить отношения с Москвой, отмечают социологи. Чуть меньше россиян видят в этом шаге попытку навредить России (об этом сказали 8% участников опроса), стремление развязать войну (6%) или желание оставить эти деньги в Украине (5%).

Ровно половина опрошенных считает нужным предпринять определенные ответные шаги в адрес Украины. В числе возможных мер респонденты чаще всего называют ответные санкции (21% от числа тех, кто считает нужным отреагировать на это решение). В то же время каждый десятый (10%) среди тех, кто говорит о необходимости ответных шагов, считает, что они должны заключаться в переговорах с Киевом. Реже звучат предложения вывести филиалы российских банков из Украины (5%), закрыть границу (3%), прекратить поставки газа (2%).

Каждый десятый участник опроса (10%) затруднился высказать мнение о необходимости российского ответа на украинские санкции. Еще 40% россиян не видят необходимости как-либо реагировать на решение Киева. Чаще этой позиции придерживаются молодые люди 18-24 лет (58%), респонденты с неполным средним образованием (57%) и сторонники ЛДПР (58%), уточнили социологи.

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"Трещина в отношениях между Украиной и Россией все больше, а восприятие россиянами действий украинских властей – все негативней. Свидетельство тому – доминирование запроса на ответные санкции. Примечательно, что негативные оценки становятся отчетливо мотивированными, а значит, и устойчивыми. Иначе говоря, россияне выступают за прагматизм и соблюдение национальных интересов и все меньше и меньше верят в здравомыслие украинского руководства", — отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22-23 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.